شرف الدين: تقدمت بورقة مطالب عاجلة قيد التنفيذ تساعد المودعين النازحين

سلّم وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، الرئيس نبيه بري اقتراحا حول المودعين النازحين .



وقال شرف الدين: "تقدمت بورقة عن المطالب العاجلة قيد التنفيذ، وهي اذ تساعد النازحين وهم بمئات الألوف وجلهم من المودعين في هذا الوقت العصيب الذي فيه فقر ومرض وحالة طقس باردة هو بأمس الحاجة لرفع سقف السحوبات وهو أول بند من البنود التي تقدمنا بها سابقا الى الدكتور منصوري الحاكم بالإنابة والى كل فريق اللجنة المركزية في مصرف لبنان ولقيت تجاوبا واستحسانا. وجئنا الى الرئيس بري نطلب الدعم وهو كان مميزا بعنايته لهذا الموضوع وأيضا نحن قدمنا هذه المطالب الى الرئيس ميقاتي ليضعها على طاولة مجلس الوزراء، لأن فيها مطالب أخرى غير رفع سقف السحوبات، شيك المريض الذي بحاجة الى استشفاء وطبابة ومن ماله الخاص ومن حسابه الخاص، شيك الطالب، شيك التأمين وشيك الرسوم، المفروض الدولة أن تفسح للمودعين أن يستوفوها ويدفعوها من حساباتهم الخاصة".