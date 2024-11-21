النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.09 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الثاني 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.03 دولار للبرميل.وكانت أوكرانيا قد أطلقت الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأميركية.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني.وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام ارتفعت 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 138 ألف برميل.في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة في تحالف أوبك+ قولها إن التحالف قد يؤجل زيادات الإنتاج مرة أخرى عندما يجتمع في الأول من كانون الأول وسط ضعف الطلب العالمي على الخام.ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى منتجة للخام بقيادة روسيا.