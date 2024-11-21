الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي
2024-11-21 | 00:46
مشاهدات عالية
شارك
2
min
الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي
سجل الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس وسط مساع لاستيضاح ملامح السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وبعد ثباته على مدار ثلاث جلسات، عاود الدولار الصعود حيث رفع المستثمرون مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين ليقترب من أعلى مستوى في عام عند 107.07 الذي سجله الأسبوع الماضي.
وصعد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني وسط رهانات على أن سياسات ترامب قد تعيد إشعال فتيل التضخم وتقليص تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه في كانون الأول، على أن يقر تخفيضات أقل في 2025 مقارنة بالتوقعات التي صدرت قبل شهر بسبب خطر ارتفاع التضخم جراء سياسات ترامب.
وسجل مؤشر الدولار 106.56 مرتفعا عن أقل مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.
واستقر اليورو تقريبا عند 1.054725 دولارا بعد أن هبط 0.5 بالمئة أمس الأربعاء، ليعود صوب أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.0496 دولارا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اقتصاد
أخبار دولية
الدولار
ترامب
الاحتياطي الاتحادي
النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-06
بلومبرغ: الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بعد وقت قصير من إعلان فوكس نيوز فوز ترامب بولاية بنسلفانيا
آخر الأخبار
2024-11-06
بلومبرغ: الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بعد وقت قصير من إعلان فوكس نيوز فوز ترامب بولاية بنسلفانيا
0
أخبار دولية
2024-11-05
الدولار يرتفع وسط تقارير عن تقدم ترامب في الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
2024-11-05
الدولار يرتفع وسط تقارير عن تقدم ترامب في الانتخابات الأميركية
0
أخبار دولية
13:08
ترامب يرشح ماثيو ويتيكر لمنصب سفير أميركا لدى حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
13:08
ترامب يرشح ماثيو ويتيكر لمنصب سفير أميركا لدى حلف شمال الأطلسي
0
آخر الأخبار
2024-11-20
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لا نرفض المفاوضات وسلكنا هذا المسار سابقًا وتوصّلنا إلى اتفاق لكن ترامب انسحب منه
آخر الأخبار
2024-11-20
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لا نرفض المفاوضات وسلكنا هذا المسار سابقًا وتوصّلنا إلى اتفاق لكن ترامب انسحب منه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
00:36
النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية
اقتصاد
00:36
النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-19
الرياضات الإلكترونية هواية تتحول إلى قطاع يقدر بمليارات الدولارات في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-19
الرياضات الإلكترونية هواية تتحول إلى قطاع يقدر بمليارات الدولارات في السعودية
0
اقتصاد
2024-11-19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2024-11-19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2024-11-18
شرف الدين: تقدمت بورقة مطالب عاجلة قيد التنفيذ تساعد المودعين النازحين
اقتصاد
2024-11-18
شرف الدين: تقدمت بورقة مطالب عاجلة قيد التنفيذ تساعد المودعين النازحين
آخر الأخبار
d-none hideMe
خبر عاجل
04:56
استهداف ثانٍ للضاحية الجنوبية لبيروت
أخبار لبنان
04:48
وصول طائرة من روسيا الاتحادية تحمل مساعدات غذائية وطبية
أخبار لبنان
04:47
لجنة التنسيق اللبنانية الكندية: أي اتفاق لا يوقّع عليه رئيس منتخب وحكومة جديدة هو اتّفاق ملغى قانونيا ودستوريا
حال الطقس
04:43
منخفض جوي بإنتظارنا الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
أمن وقضاء
04:38
ميقاتي زار سليم وقائد الجيش ووضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش لمناسبة الاستقلال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:53
حنكش لـ"حوار المرحلة": استباحة الدستور هي ما أوصلت لبنان الى هذه المرحلة والرئيس ميقاتي أظهر في الفترة الأخيرة نسبة من السيادة والاستسلام ليس من شيمنا وكل الوسائل المتاحة بيدنا في ملف الرئاسة قمنا بها
آخر الأخبار
14:53
حنكش لـ"حوار المرحلة": استباحة الدستور هي ما أوصلت لبنان الى هذه المرحلة والرئيس ميقاتي أظهر في الفترة الأخيرة نسبة من السيادة والاستسلام ليس من شيمنا وكل الوسائل المتاحة بيدنا في ملف الرئاسة قمنا بها
0
آخر الأخبار
01:04
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء غولاني في المعارك بجنوب لبنان
آخر الأخبار
01:04
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء غولاني في المعارك بجنوب لبنان
0
آخر الأخبار
02:51
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة أنصارية
آخر الأخبار
02:51
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة أنصارية
0
آخر الأخبار
01:31
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة
آخر الأخبار
01:31
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:51
العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
03:51
العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
03:49
ليل النبطية لم يكن هادئاً…
أخبار لبنان
03:49
ليل النبطية لم يكن هادئاً…
0
أخبار دولية
03:42
هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:42
هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إليكم آخر التطورات حول لقاءات هوكستين في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إليكم آخر التطورات حول لقاءات هوكستين في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:36
الضربات الاسرائيلية على صور مستمرة... وهذه آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
16:36
الضربات الاسرائيلية على صور مستمرة... وهذه آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كريم زينون يضعنا في أجواء التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان لكرة السلة قبل مواجهة الإمارات يوم الجمعة في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كريم زينون يضعنا في أجواء التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان لكرة السلة قبل مواجهة الإمارات يوم الجمعة في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إستهداف الجيش مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إستهداف الجيش مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:27
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين
خبر عاجل
08:27
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين
2
أخبار لبنان
11:01
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
أخبار لبنان
11:01
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
3
أخبار لبنان
03:39
تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك
أخبار لبنان
03:39
تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك
4
خبر عاجل
09:21
قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل
خبر عاجل
09:21
قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل
5
خبر عاجل
01:20
تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش
خبر عاجل
01:20
تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش
6
خبر عاجل
03:38
أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
خبر عاجل
03:38
أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
7
آخر الأخبار
16:47
معاريف: التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان
آخر الأخبار
16:47
معاريف: التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان
8
آخر الأخبار
16:58
وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء
آخر الأخبار
16:58
وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More