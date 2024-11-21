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اقتصاد

الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي

2024-11-21 | 00:46
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الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي
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الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي

سجل الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس وسط مساع لاستيضاح ملامح السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وبعد ثباته على مدار ثلاث جلسات، عاود الدولار الصعود حيث رفع المستثمرون مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين ليقترب من أعلى مستوى في عام عند 107.07 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني وسط رهانات على أن سياسات ترامب قد تعيد إشعال فتيل التضخم وتقليص تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه في كانون الأول، على أن يقر تخفيضات أقل في 2025 مقارنة بالتوقعات التي صدرت قبل شهر بسبب خطر ارتفاع التضخم جراء سياسات ترامب.

وسجل مؤشر الدولار 106.56 مرتفعا عن أقل مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو تقريبا عند 1.054725 دولارا بعد أن هبط 0.5 بالمئة أمس الأربعاء، ليعود صوب أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.0496 دولارا.

 
 
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الدولار

ترامب

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