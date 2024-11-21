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اقتصاد
إدارة الإحصاء المركزي أعلنت الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك لشهر تشرين الأول 2024
2024-11-21 | 06:36
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إدارة الإحصاء المركزي أعلنت الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك لشهر تشرين الأول 2024
أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2024 سجل إرتفاعًا وقدره 2,02 في المئة بالنسبة لشهر أيلول 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن تشرين الاول 2024 بلغ 15,68 في المئة بالنسبة لشهر تشرين الاول من العام 2023.
أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الاول على صعيد المحافظات، فقد سجل النسب الآتية:
-إرتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 2,38 %,
-إرتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,62%,
-إرتفاعًا في محافظة الشمال وقدره 2,56 %.
-إرتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 3,19 %.
-إرتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 1,41 %.
-إرتفاعًا في محافظة النبطية وقدره 1,96 %.
ونظرًا للاوضاع الامنية الصعبة التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي، وكون بعض المناطق اللبنانية تضررت كثيرًا جراء هذا العدوان، واجهت إدارة الاحصاء المركزي صعوبات كبيرة وتحديات ضخمة في عملية جمع أسعار السلع والخدمات، ولذلك وبغية إصدار المؤشر في توقيته الاعتيادي، تم اللجوء الى بعض الاساليب البديلة، كالاحلال والاعتماد على البيانات المتاحة الكترونيًا، بالاضافة الى إعتماد أسعار نقاط بيع مشتركة مع المناطق غير المتضررة كثيرًا من هذا العدوان.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، تمكنت إدارة الاحصاء المركزي من جمع عدد كبير من الاسعار، ما ساهم في إصدار المؤشر في توقيته الاعتيادي وبطريقة علمية صحيحة.
وجراء هذه الظروف الاستثنائية، تم تأجيل إصدار مؤشر أسعار التعليم الذي اعتادت ادارة الاحصاء المركزي نشره شهريًا في تشرين الاول من كل عام الى موعد لاحق يحدد في حينه.
ويمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلًا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: www.cas.gov.lb.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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