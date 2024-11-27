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اقتصاد

كركي: 151 مليار ليرة مجموع السلف المالية للمستشفيات خلال شهر

2024-11-27 | 06:05
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كركي: 151 مليار ليرة مجموع السلف المالية للمستشفيات خلال شهر
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كركي: 151 مليار ليرة مجموع السلف المالية للمستشفيات خلال شهر

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه "منذ صدور المذكرة الإعلامية 768 القاضية بدفع سلفات مالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي توجيهاته بتحويل مبلغ حوالي 132  مليار ل.ل.، إضافةً إلى 1100 مليار كمستحقات علاج مرضى غسيل الكلى، وذلك لضمان الإستقرار المالي لها كي تكون على أتم الجهوزية لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى، لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي خيمت على البلاد منذ شهرين بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".

وقال: "وبعد ما انقشعت هذه الغمامة السوداء عن لبنان واللبنانيين، ولأن إستقرار الأمن الصحي هو على رأس أولويات إدارة الضمان، والتزامًا منه بلعب دوره كصمام للأمان وبخاصة بالنسبة للاستشفاء والدواء، وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024  والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1  تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا  بتاريخ 26/11/2024 حمل الرقم 669 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 19 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة خلال شهر واحد 151 مليار ل.ل.

وفي سياق متصل، طالب كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكينا للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشرًا خيرًا بالتعاون التي تبديه المستشفيات من جهته بالنسبة للإلتزام بالتعرفات المحددة من قبل الصندوق.

وفي الختام، ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم بفضل صمود اللبنانيين وثبات المقاومين، توجه كركي بالتعازي الحارة من ذوي الشهداء الأبرار من جيش وشعب ومقاومة ويتمنّى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كذلك العودة الميمونة للمهجرين قسرًا عن مدنهم وقراهم في أسرع وقت ممكن.

وتقدم بالشكر من أهلنا في كافة المناطق اللبنانية على حسن استقبالهم واحتضانهم للنازحين، مشددًا على ضرورة التماسك والتعاضد والوحدة الوطنية للنهوض من جديد بوطننا الحبيب لبنان.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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