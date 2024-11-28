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منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار... أكثر من ٦٠٠٠ طلب ورد الى شركة طيران الشرق الأوسط
2024-11-28 | 02:57
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منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار... أكثر من ٦٠٠٠ طلب ورد الى شركة طيران الشرق الأوسط
إبتداءً من ١٢ كانون الأول، تستأنف شركة طيران الشرق الأوسط الـMEA تسيير رحلاتها بشكل طبيعي ووفق الجدول المعتاد (back to normal).
كما أن الشركة بدأت منذ اليوم بتسيير رحلات إضافية لتلبية الطلب الذي ارتفع بشكل كبير.
وأكدت مصادر الـMEA، أنه ومنذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار، أكثر من ٦٠٠٠ طلب ورد الى شركة طيران عبر موقها الإلكتروني دفعة واحدة ما ادى الى تعطل الموقع لبعض الوقت نسبة لزحمة الطلبات.
***للإطلاع على بيان شركة طيران الشرق الأوسط الذي صدر يوم أمس الأربعاء،
اضغط هنا
.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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