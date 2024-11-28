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اقتصاد
بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
2024-11-28 | 13:14
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بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
أعلنت وزارة المالية انها بعدما انهت اجراءات تحويل معاشات المتقاعدين ورواتب الاسلاك العسكرية كافة، بات بإمكانهم قبضها من مصارفهم الخاصة اعتباراً من صباح الغد الجمعة ٢٩ تشرين الثاني الجاري.
ولفتت في بيان، الى أنه في ما خص رواتب العاملين في القطاع العام عامة، فسيبدأ تحويلها غداً الجمعة الى مصرف لبنان الذي يحيلها بدوره الى المصارف الخاصة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
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