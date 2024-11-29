الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

الهيئات الإقتصادية تنوه بالتعاون مع الجهات الرسمية لإقرار قانونَي إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل

2024-11-29 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئات الإقتصادية تنوه بالتعاون مع الجهات الرسمية لإقرار قانونَي إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل
2min
الهيئات الإقتصادية تنوه بالتعاون مع الجهات الرسمية لإقرار قانونَي إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل

ناقشت الهيئات الإقتصادية آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية وكما تم البحث في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض. كما ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها التي يمكن وصفها بـ"الحيوية" والتي تهدف الى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات.

ونوهت الهيئات الإقتصادية بإقرار مجلس النواب في جلسته أمس التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانونَي إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل، وتوجهت في هذا الإطار بالشكر لمجلس النواب وللحكومة ولرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة، وكل من ساهم في إقرار هذين القانونين اللذين أتيا ثمرة تعاون بين الهيئات الإقتصادية والجهات الرسمية المعنية.

وأكدت الهيئات الإقتصادية أن على أجندتها مجموعة من القوانين التي ستعمل على متابعتها، في إطار التعاون القائم بينها وبين الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة ومختلف اللجان النيابية، مشيرة الى أنها تعمل أيضاً على متابعة متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية وهي ستضع خلال إجتماع ستعقده قريباً خارطة طريق لهذه الغاية.

وشددت الهيئات الإقتصادية على ضرورة البدء فوراً بتنفيذ القرار 1701 لقطع الطريق على العدو الإسرائيلي، مشيدةً بدعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب في 9 كانون الثاني المقبل لإنتخاب رئيس للجمهورية، "الذي يشكل مدخلاً لإنقاذ لبنان وتعافيه ونهوضه".

ونَبَّهّت الهيئات الى ضرورة تعاطي القوى السياسية بمسؤولية عالية في ما خص جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لإنتخاب رئيس جديد، والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة إنقاذية، على ان يكون من أولويتهما العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان وتأمين التمويل المُيَسَّر للنهوض بالقطاع الخاص اللبناني، فضلاً عن الإستجابة لكل المتطلبات الإصلاحية وعلى مختلف المستويات، مشيرةً في هذا الإطار، الى أنها تدعم مشروع نقابة المقاولين لإنشاء هيئة طوارئ لإعادة الإعمار.

 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

الإقتصادية

بالتعاون

الجهات

الرسمية

لإقرار

قانونَي

إعادة

تقييم

الأصول

والمخزون

وتعليق

المهل

انخفاض في اسعار المحروقات..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-14

الهيئات الإقتصادية وكنعان يطالبان الحكومة بإسترداد مشروع موازنة العام 2025

LBCI
اقتصاد
2024-11-12

الهيئات الإقتصادية تبحث مع نائب رئيس الحكومة توفير التمويل المُيَسَّر للمؤسسات الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-10

القرم للـLBCI: تحدثت مع الهيئات الإقتصادية في موضوع Starlink لكن هناك عقبات والآن يبدو أن الشركة "إنقلبت علينا"

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-07

الهيئات الإقتصادية تبحث مع القرم تزويد لبنان بالانترنت عبر الأقمار الإصطناعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في اسعار المحروقات..

LBCI
أخبار دولية
14:05

البيتكوين من 10 سنتات إلى ثروة بقيمة 100,000 دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

تمويل إعادة الإعمار مفتاح المرحلة المقبلة للبنان

LBCI
اقتصاد
13:14

بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أمن وقضاء
11:14

قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
11:03

رئيس مطار بيروت: شركات الطيران بدأت باستئناف رحلاتها

LBCI
أخبار لبنان
10:52

شيخ العقل استقبل وزير الاشغال: خطوة مقدّرة لبري بتعيين موعد لانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار دولية
10:41

تركيا: الاشتباكات الأخيرة في شمال سوريا تؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه

LBCI
أخبار لبنان
10:39

قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع أختام على مستودع حديدي ومولد كهرباء وتوابعه في بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-26

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 جراء ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس بالضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2024-11-24

سفارة إيران بالإمارات: نرفض مزاعم ضلوع طهران في قتل حاخام يهودي

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-24

الجيش الإسرائيلي: تفكيك نفق لقوّة الرضوان التابعة لحزب الله داخل منزل مدني يستخدم لتخزين أسلحة في قرية بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-07

بعد عام على 7 تشرين الاول... هكذا هي الاجواء في اسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:10

جعجع: لم نرَ وحدة الساحات "طلعت نظرية خنفشارية"..ولا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
07:08

بوريل: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدًا من الموت والدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

في البقاع عاد 80% من النازحين الى منازلهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

على الرغم من انتهاء الحرب..النبطية تُعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار مستمرة لليوم الثالث..اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:29

صباح بعلبك بعد مرور أيام على وقف النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

اليكم مشهد اليوم الثالث من سريان وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
16:49

تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار

LBCI
اقتصاد
13:14

بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية

LBCI
خبر عاجل
14:05

نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب

LBCI
أخبار لبنان
00:14

أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا..حتى اشعار آخر!

LBCI
خبر عاجل
13:12

نتنياهو: لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرًا

LBCI
أخبار دولية
16:49

تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه

LBCI
خبر عاجل
10:13

أدرعي: رصدنا نشاطًا وتحركًا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وتم احباط التهديد بغارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More