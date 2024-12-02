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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية...

2024-12-02 | 07:07
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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية...
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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية...

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم الثلاثاء والأربعاء في 3 و4 كانون الأول ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .  
 
كما أعلنت في بيان، أن أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم يوم الثلاثاء الواقع في 3 كانون الأول بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه ويوم الأربعاء الواقع في 4 كانون الأول ستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية كما ستقوم يوم الخميس في 5 كانون الأول بإستقبال عقود فك التأمين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه.
 
وأفادت بأن أمانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل يوم الثلاثاء الواقع في 3 كانون الأول معاملات جديدة لجميع العمليات وسوف تقوم يوم الخميس الواقع في 5 كانون الاول بتسليم سندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وتعتذر عن استقبال المراجعات لدى رؤساء المكاتب.
  
وبحسب البيان، فإن أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 3 و4 كانون الأول ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
 
وحددت المديرية العامة للشؤون العقارية آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
 
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
- ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
 
وطلبت المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة أي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

المديرية العامة للشؤون العقارية

أمانة السجل العقاري

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