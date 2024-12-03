الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

القرم تفقد الأضرار في سنترال "أوجيرو" بالمريجة: نعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الاعتداءات الاسرائيلية

2024-12-03 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القرم تفقد الأضرار في سنترال &quot;أوجيرو&quot; بالمريجة: نعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الاعتداءات الاسرائيلية
2min
القرم تفقد الأضرار في سنترال "أوجيرو" بالمريجة: نعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الاعتداءات الاسرائيلية

زار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم سنترال "أوجيرو" في المريجة في  الضاحية الجنوبية لبيروت، متفقّدًا الأضرار الجسيمة التي لحقت به.

وعقد الوزير القرم بعد الجولة التي رافقه فيها رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام والمديرون في وزارة الاتصالات و"أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش"، مؤتمرا صحافيا في مقر اتحاد بلديات الضاحية. 

وأكد أن "الوزارة تعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الاعتداءات الاسرائيلية بالنسبة إلى الاتصالات والإنترنت"، لافتا إلى أن "عدد المحطات المتوقفة عن العمل انخفض من 56 إلى 15 في "تاتش"، ومن 27 إلى 8 في "ألفا" وهذا يدلّ على الجهد الكبير الذي تم بذله لتحسين وضع الشبكة، في حين تعمل الوزارة على إعادة تشغيل المحطات المتبقية في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أن مركز المريجة يعتبر من أكبر المراكز التي تعرّضت لأضرار جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المبنى لا يزال موجودا إنّما الكابلات تعرّضت لضرر كبير. ولفت إلى أن "مديري أوجيرو رافقوا الوزارة في هذه الجولة وهناك خطة عمل قائمة يتم العمل عليها لإعادة تشغيل المحطات".

الموسوي

بدوره، نوّه النائب الموسوي بعمل واستنفار اتحاد بلديات الضاحية وشكر للوزير القرم مبادرته في عملية الكشف على الأضرار خصوصا في المريجة.

وأشار إلى أنه "خلال الجولة مع الوزير القرم تبين أن الشق المتعلق بالإدارة هو المتضرر أما التجهيزات التقنية فلا مشكلة فيها"، لافتا إلى أن المشكلة التقنية الخارجية الوحيدة هي الكابلات التي تضررت بسبب القصف العنيف الذي تعرّض له محيط المركز.
 
وأكد أن الوزير القرم لن يكون حاضرا فقط في الضاحية بل سيكون هناك زيارات متتالية لأكثر من مركز تعرّض للضرر سواء في النبطية أو البقاع أو بعلبك أو صور.

ولفت إلى أن هناك قرارات اتخذها الوزير القرم سواء بمبادرة منه أو بالتشاور تتعلق بتأجيل تحصيل الفواتير بالنسبة إلى المناطق المتضررة التي نزح منها اللبنانيون.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

جوني القرم

أوجيرو

المريجة

الاعتداءات الاسرائيلية

الأعطال

انخفاض في أسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-01

أمير الكويت يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-28

القرم عرض مع مديرين في "أوجيرو" ووزارة الإتصالات رؤية شاملة للقطاع ما بعد العدوان وطالب بمسح شامل للأضرار

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-25

مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ "عشرين 30": لا موافقة امنية خطية على ستارلينك حتى اللحظة وSpace X اعطى حلاً منطقياً ونحن بانتظار قبول الحل ورقياً

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-25

مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ "عشرين 30":في حال انقطعت الاتصالات البحرية هناك مشروع يسمح للدولة اللبنانية ومؤسساتها فقط بالتواصل مع الخارج لاخراج لبنان من الازمة ويجب تنويع مصادر الاتصالات والامر بحاجة لتمويل وقرار سياسي واستراتيجية كافية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:09

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2024-12-02

بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية...

LBCI
اقتصاد
2024-12-02

قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأجل مع شل لتوريد غاز طبيعي مسال للصين

LBCI
اقتصاد
2024-12-02

الدولار يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
08:03

النائب نديم الجميّل من معراب: أدعو كل شخص إلى الوقوف مع لبنان ومع الحق ويجب خلق توازن قوى في الموضوع الرئاسي وما من أنصاف حلول

LBCI
أخبار لبنان
07:33

مركز الملك سلمان للاغاثة واصل تقديم مساعداته في بيروت وجبل لبنان الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ملحق بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أخبار لبنان
07:18

ميقاتي: الاتصالات مستمرة لوقف الخروقات والانسحاب من البلدات الحدودية

LBCI
أخبار دولية
07:04

الرئيس الإيراني ينتقد قانونا حول إلزامية الحجاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-25

الوضع في لبنان والتوصل إلى حل شامل على طاولة لقاءات ميقاتي في نيويورك

LBCI
صحف اليوم
01:24

بري لم يحدد الخطوة التالية بعد تعيين جلسة 9 كانون الثاني... وهذا ما قاله لـ"الجمهورية"

LBCI
خبر عاجل
2024-09-17

بعد انفجار عدد من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر"... بيان أولي من حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-03

الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة الرمادية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:41

معطيات حول ردّ الفعل الاسرائيلي على ضربة حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:38

الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

بعد الخروقات الاسرائيلية في الجنوب... كيف يبدو الوضع في صور الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

خسائر بأكثر من مئة مليون دولار في شبكات الكهرباء جراء العدوان الاسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معارك سوريا ... خرائط تتغير ورسائل بالنار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الحرب السورية ملعب لدول متعددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

رئيس مجموعة العمل الأميركية حول لبنان للـLBCI: الاتفاق الموقع هو أفضل ما يمكن للبنان التوصل إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اسرائيل...تصعيد على الحدود ومتابعة تطورات سوريا وعمل على اتفاق الرهائن في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:21

بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
13:32

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردًّا على إطلاق "حزب الله" صواريخ

LBCI
أخبار لبنان
15:34

أدرعي ينشر تفاصيلا حول الأهداف التي هاجمها الجيش الاسرائيلي بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:28

حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

LBCI
خبر عاجل
11:57

نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة

LBCI
خبر عاجل
13:55

الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا في لبنان الآن

LBCI
خبر عاجل
11:00

غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات

LBCI
أخبار لبنان
10:19

أدرعي: حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More