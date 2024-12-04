حمية من السراي: كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من وإلى بيروت

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه أطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على حسن سير العمل في المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة وأهمها مطار رفيق الحريري الدولي.



وقال حمية من السراي: "كما نعلم فإن كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من بيروت وإليها، وبالتالي نحن نعطي موافقات في اليوم ذاته حتى إننا بدأنا بإعطاء الموافقات منذ يوم الأربعاء الماضي في ٢٧ تشرين الثاني، وإن شاء الله حتى منتصف الشهر الحالي تكون معظم رحلات الشركات العربية والأجنبية منتظمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".



وأضاف: "أما بالنسبة للمرافئ البحرية فهي تعمل على قدم وساق خلال الحرب وبعدها وما زلنا نعمل على القاعدة ذاتها وهي توفير الخدمة السريعة لكل التجار على مساحة الوطن. كما أطلعنا الرئيس ميقاتي على موضوع الطرق فوزارة الأشغال العامة والنقل بدأت منذ اليوم الأول لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بفتح كل الطرقات، والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لا سيما في النبطية وفي محافظة الجنوب، علما اننا ايضا بدأنا بالعمل في منطقة الضاحية الجنوبية وفي محافظة بعلبك-الهرمل والبقاع الغربي منذ الأربعاء الماضي، ويمكننا القول إن كل طرق لبنان تقريبا باتت سالكة. كما أطلعنا ميقاتي على موضوع المعابر الحدودية بالتفاصيل. ونحن نعمل الآن على المعابر الشمالية بعد أن أصبح معبر المصنع سالكا وقد قام العدو الإسرائيلي بقصف جسور على الأنهر، وهذا الأمر يحتاج الى وقت وجهد مضاعف واعتمادات مالية وهي متوافرة من الدولة اللبنانية ولكن الموضوع يحتاج الى بعض الوقت، وهذا الأمر محور نقاش ومتابعة أسبوعية مع الرئيس ميقاتي".