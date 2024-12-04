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اقتصاد
فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت
2024-12-04 | 09:29
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فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت
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فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت
أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن بعض شركات الطيران عاودت تسيير رحلاتها الى بيروت.
وأوضح في حديث للـLBCI، أن معظم الشركات التي علّقت رحلاتها الى بيروت، استخدمت أسطولها لوجهات أخرى، مشيرا الى صعوبة بإعادة تسيير رحلاتهم الى بيروت بفترة قصيرة.
وكشف أن الطيران الايراني سيّر رحلة منذ 4 أيام وكان على متنها 250 راكبا، مؤكدا ألا حظر على أي جهة.
أما النسبة الى شركات الطيران الأوروبية، فقال: "لا تأكيد رسمي من هذه الشركات حول موعد بدء اعادة تسيير رحلاتها من والى مطار رفيق الحريري الدولي، بإستثناء شركة طيران ألمانية أعلنت بدء تسيير رحلاتها ابتداء من 9 كانون الأول".
وعن حركة المطار بعد وقف اطلاق النار، قال: "بالنسبة الى ركاب المغادرة، ما زالت الحركة متدنية جدا (بين 2000 الى 2500 راكب باليوم). أما بالنسبة الى الوصول، فبدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت".
ولفت الى أنه حتى خلال العدوان كان المطار شغالا 24/24.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مطار بيروت الدولي
فادي الحسن
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