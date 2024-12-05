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اقتصاد
عملة بتكوين المشفرة تصعد أكثر من 5% إلى مستوى قياسي جديد
2024-12-05 | 00:57
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عملة بتكوين المشفرة تصعد أكثر من 5% إلى مستوى قياسي جديد
قفزت عملة بتكوين فوق مئة ألف دولار لأول مرة اليوم الخميس في علامة فارقة على نضج العملات المشفرة وسط رهان المستثمرين على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب وتوقعات بأنها ستوفر بيئة مواتية لتعزيز مكانة تلك العملات في أسواق المال.
وبحسب كوين جيكو للبيانات فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة زادت إلى المثلين تقريبا خلال 12 شهرا حتى الآن لتسجل رقما قياسيا يقل قليلا عن 3.8 تريليون دولار.
وفي المقابل، فإن شركة أبل بمفردها تصل قيمتها إلى نحو 3.7 تريليون دولار.
وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات الذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.
وبمجرد تحطميها لحاجز المئة ألف دولار في التعاملات الصباحية في آسيا، تجاوزت بتكوين 103 آلاف دولار وتقدمت أكثر إلى 103335 دولارا.
وأثنى ترامب على الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملة بتكوين.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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