السندات اللبنانية الدولية المقومة بالدولار ترتفع...

ارتفعت السندات اللبنانية الدولية المقومة بالدولار اليوم، بعد أن أطاحت المعارضة في سوريا بالرئيس بشار الأسد.



وجاء ارتفاع السندات بدعم من توقعات بأن الأحداث يمكن أن تُضعف "حزب الله" وتحدث تغييرا في البلاد.



وارتفعت السندات المستحقة في عام 2031 نحو 0.75 سنت، إلى 11.59 سنت، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022.