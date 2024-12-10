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إنخفاض بأسعار المحروقات...

2024-12-10 | 02:07
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إنخفاض بأسعار المحروقات...
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إنخفاض بأسعار المحروقات...

إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 6000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 20000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1406.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1446.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1333.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 999.000 ليرة لبنانية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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