بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا

أصدرت "نقابة الصرافين" في لبنان بيانا توضيحيا حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا.



وقال البيان: "بعد التنسيق مع الجهاز الأمني المختص - الذي قام بالدراسات والبحث والتحري الخاص به - وبعد التواصل مع عدد من الصرافين المرخصين في مناطق عدة، تبين لنا أن المشكلة المطروحة بحقيقة التزوير مبالغ فيها وهي أصغر بكثير من الواقع المعلن عنه. كما تبين أن الوضع ليس خارجا عن حقيقة تداول العملة في الأيام العادية السابقة وأن العملة المزورة هي واضحة بالنسبة للصرافين وسهل عليهم انتقاءها".



وأضاف: "لذلك، تود النقابة اعلامكم أنها ارتأت أن حجم المشكلة مبالغ فيه ويؤدي لإرباك المواطن ليس إلا - ولا داعي بتاتا لحالة القلق والهلع المسيطر على المواطنين وعلى سوق القطع بشأن العملة المشار اليها. كما وتجد أن الحل للمشكلة بسيط والوضع ليس خارجا عن المألوف".