للمرة الأولى... عملة البيتكوين تتخطى الـ105 آلاف دولار

قفز سعر عملة البيتكوين الرقمية بأكثر من 3 بالمئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق الـ105 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل المكاسب التي حققتها منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب، الذي وعد بدعم العملات المشفرة، رئيسا للولايات المتحدة في تشرين الثاني.



وبلغت البيتكوين أعلى مستوى لها عند 105142 دولارا ووصلت في أحدث التداولات إلى 104760 دولارا.