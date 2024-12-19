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اقتصاد
وزارة المالية أعدت مشروع قانون يمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية بعض الإعفاءات وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية
2024-12-19 | 08:29
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وزارة المالية أعدت مشروع قانون يمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية بعض الإعفاءات وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية
وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتابا يتضمن مشروع قانون موجها إلى رئيس مجلس الوزراء يرمي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
وجاء في حيثيات الكتاب ( مشروع القانون):
" نظرا للأضرار الهائلة التي لحقت بالمؤسسات الصناعية والتجارية وغير التجارية والمهن الحرة وبالأبنية السكنية وغير السكنية والمركبات، جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، ونظرا لارتقاء عدد كبير من الشهداء بنتيجة تلك الحرب، ولضرورة تخفيف الأعباء الضريبية على المتضررين، بناء على ما تقدم، أعدت وزارة المالية مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، مع التمني بعرضه على أول جلسة لمجلس الوزراء".
وللاطلاع على نص مشروع القانون
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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