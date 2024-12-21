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اقتصاد

نقابة الدواجن: تهريب الدجاج والبيض عبر الحدود البرية يهدد القطاع

2024-12-21 | 05:25
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نقابة الدواجن: تهريب الدجاج والبيض عبر الحدود البرية يهدد القطاع
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نقابة الدواجن: تهريب الدجاج والبيض عبر الحدود البرية يهدد القطاع

أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً طالبت فيه الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالتحرك سريعاً لوقف تهريب البيض والدجاج الحَيّ عبر الحدود غير الشرعية بين لبنان وسوريا.

وحذرت النقابة من أن قطاع الدواجن سيتلقى ضربة موجعة جراء التهريب الذي في حال إستمراره سيخرج الكثير من صغار المنتجين من السوق، "خصوصاً أن القطاع تلقى ضربة كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي جراء تدمير المزارع في في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع الشمالي وكذلك تكبده خسائر كبيرة جراء إنخفاض الطلب وبالتالي تدني الاسعار الى ما دون التكلفة".

ولفتت النقابة الى أن البضائع المهربة من البيض والدجاج هما من مصادر تركية وسورية، لافتاً الى ان قطاع الدواجن في تركيا يحصل على دعم كبير من الدولة التركية ولا إمكانية لقطاع الدواجن في لبنان لمنافسته ومجاراته.

كما حذرت النقابة من خطورة إمكانية نقل الأمراض من الدجاج المهرب الى المزارع اللبنانية، وهذا أمر يجب التنبه له ومواجهته بإجراءات صارمة سريعاً.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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نقابة الدواجن

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الدجاج

البيض

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