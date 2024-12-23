وزير الاقتصاد بحث والسفير التركي في تعزيز التعاون

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصضريف الاعمال أمين سلام، السفير التركي الجديد لدى لبنان السيد مرات لوتيم، في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما منها على الصعيد الاقتصادي والتجاري.