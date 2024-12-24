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اقتصاد
انخفاض في اسعار المحروقات
2024-12-24 | 02:17
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انخفاض في اسعار المحروقات
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10000 ليرة لبنانية، والـ و98 11000 ليرة لبنانية، والمازوت 7000 ليرة، والغاز 4000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1395.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1434.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1311.00 ليرة لبنانية.
- الغاز: 986.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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