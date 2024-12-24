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اقتصاد

سفير قطر بحث مع الهيئات الإقتصادية في سبل تنمية العلاقات وتشديد على انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني

2024-12-24 | 07:04
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سفير قطر بحث مع الهيئات الإقتصادية في سبل تنمية العلاقات وتشديد على انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني
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سفير قطر بحث مع الهيئات الإقتصادية في سبل تنمية العلاقات وتشديد على انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني

بحث سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني  مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقيّر اليوم في مقر السفارة، في آخر المستجدات في البلاد على مختلف المستويات لا سيما تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتناول البحث أيضاً الجهود التي تقوم بها قطر لتقريب وجهات النظر والدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية. 
كذلك جرى البحث في الجوانب المشتركة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها والإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة في هذا الإطار. 
وخلال اللقاء، عَبَّرَ شقير عن شكره لدولة قطر الشقيقة لوقوفها الى جانب لبنان وعلى دعمها ومبادراتها والمستمرة من أجل إعادة إطلاق العجلة السياسية وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض، مؤكداً رغبة الهيئات الإقتصادية القوية بتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الإقتصادية الثنائية.
أما السفير القطري، فقد رحب بوفد الهيئات الإقتصادية برئاسة شقير، مؤكداً وقوف قطر الدائم الى جانب لبنان وعلى مختلف المستويات، وكذلك سعيها المستمر لتحيق الإستقرار في لبنان للبدء بعلمية النهوض، "والذي يبدأ حكماً بإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. 
وفي نهاية الإجتماع، أكد الجانبان ضرورة إعادة الإعتبار للدولة الللبنانية بمختلف مؤسساتها ووظائفها، وانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل وتشكيل حكومة سريعاً لإنقاذ البلاد وإعادتها الى طريق التعافي والنهوض بعد كل الأزمات الكارثية التي مر بها لبنان. 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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