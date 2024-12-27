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اقتصاد

بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166

2024-12-27 | 06:29
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بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
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بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166

أصدر مصرف لبنان بيانا طلب  بموجبه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين، خلال شهر كانون الثاني 2025، لكل المستفيدين من التعميمَين الأساسيين رقم 158 و166.
 
للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا  

للاطلاع على القرار الوسيط رقم 13683 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم  13335  اضغط هنا

للاطلاع على القرار الوسيط رقم 13684 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611  اضغط هنا

 
 
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