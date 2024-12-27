الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
2024-12-27 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
4
min
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر كانون الاول هو التالي:
29.738 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x29.738 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 29.738 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
32.712 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.712 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.712 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
وتضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الاول البالغ 1.370.383. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
من هنا، دعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر كانون الاول 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
ولفتت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1 -ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2 - رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت الوزارة بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وتجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
خبر عاجل
تسعيرة
المولدات
الخاصة
كانون
الاول...
التالي
ارتفاع في أسعار المحروقات... هكذا أصبحت
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-30
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول
أخبار لبنان
2024-10-30
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة في تشرين الاول
0
اقتصاد
2024-11-29
تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
اقتصاد
2024-11-29
تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
0
آخر الأخبار
15:09
الهبر لـ"جدل": طائرات الشرق الاوسط الآتية الى لبنان "مفولة" حتى تاريخ 30 و31 كانون الاول
آخر الأخبار
15:09
الهبر لـ"جدل": طائرات الشرق الاوسط الآتية الى لبنان "مفولة" حتى تاريخ 30 و31 كانون الاول
0
آخر الأخبار
2024-12-20
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: المناخ الايجابي لم يبدأ الا في اوائل كانون الاول وهذا غير كاف لتعكس بشكل ايجابي تجاريا واقتصاديا بعد ضرر الحرب
آخر الأخبار
2024-12-20
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: المناخ الايجابي لم يبدأ الا في اوائل كانون الاول وهذا غير كاف لتعكس بشكل ايجابي تجاريا واقتصاديا بعد ضرر الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
0
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات... هكذا أصبحت
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات... هكذا أصبحت
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-25
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-25
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
0
أخبار دولية
2024-12-25
مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من ديونها في 2024
أخبار دولية
2024-12-25
مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من ديونها في 2024
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2024
صحة وتغذية
12:40
حيلة بسيطة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... اعتمدوها الآن!
أخبار دولية
12:12
بلدية طيرحرفا حذرت الأهالي من العودة: وجود قوات الاحتلال داخل البلدة ومحيطها يعرضكم للخطر
منوعات
12:00
"عيد الميلاد بلبنان حسد العالم"... نادين ويلسون نجيم: ما حسّيت بفرحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-26
وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة
أخبار دولية
2024-12-26
وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة
0
آخر الأخبار
14:15
نصار لـ"جدل": الجيش التركي موجود في اربع ضيع مارونية في قبرص والمطلوب اخلاءها وهذا ما طلبناه من اردوغان
آخر الأخبار
14:15
نصار لـ"جدل": الجيش التركي موجود في اربع ضيع مارونية في قبرص والمطلوب اخلاءها وهذا ما طلبناه من اردوغان
0
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
0
آخر الأخبار
2024-12-26
الجيش اللبنانيّ أقفل الطريق المؤدية إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر فيما دبابات "ميركافا" تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه
آخر الأخبار
2024-12-26
الجيش اللبنانيّ أقفل الطريق المؤدية إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر فيما دبابات "ميركافا" تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2024
0
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
تقارير نشرة الاخبار
07:16
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
0
أخبار لبنان
07:07
ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل
أخبار لبنان
07:07
ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل
0
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
06:11
وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
06:11
وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
2
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
3
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
4
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
5
أمن وقضاء
14:32
تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...
أمن وقضاء
14:32
تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
7
حال الطقس
02:24
منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة
حال الطقس
02:24
منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة
8
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More