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o
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o
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o
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o
كسروان
19
o
متن
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اقتصاد
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2025-01-03 | 02:29
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 9000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1416.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1456.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1332.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1036.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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