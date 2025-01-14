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ارتفاع في أسعار المحروقات...

2025-01-14 | 02:08
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ارتفاع في أسعار المحروقات...
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ارتفاع في أسعار المحروقات...

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 12000 ليرة لبنانية، والمازوت والغاز 11000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على التالي:

-البنزين 95 أوكتان: 1446.000 ليرة لبنانية
-البنزين 98 أوكتان: 1486.000 ليرة لبنانية 
-المازوت: 1354.000 ليرة لبنانية
-الغاز: 1080.000 ليرة لبنانية. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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