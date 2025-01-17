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اقتصاد

قروض سكنية مرتقبة لمصرف الإسكان من قطر

2025-01-17 | 01:23
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قروض سكنية مرتقبة لمصرف الإسكان من قطر
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قروض سكنية مرتقبة لمصرف الإسكان من قطر

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، السفير القطري في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني وجرى عرض لشؤون مصرف الإسكان ومسار القروض التي يقدٌمها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 

وتطرٌق البحث إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها حبيب إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، والطلب من الجانب القطري تقديم الدعم لمصرف الإسكان عبر تخصيص قرض مدعوم لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
 
 
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