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اقتصاد

سعر البتكوين يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار

2025-01-20 | 03:23
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سعر البتكوين يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار
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سعر البتكوين يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار

سجل سعر عملة البتكوين الرقمية الإثنين رقما قياسيا بتخطيه 109 آلاف دولار، مع استعداد دونالد ترامب، الذي أشار إلى خطط لتحرير قطاع العملات المشفرة، لأداء اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة. 
     
وارتفع سعر عملة البيتكوين ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109241 دولارا قبل حفل تنصيب ترامب.
     
ومنذ فوز ترامب بالانتخابات في 5 تشرين الثاني زادت قيمة العملة المشفرة، مع تخطيها عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى في كانون الأول.
     
وأتى هذا بعيد إعلان ترامب أنه سيعيّن فور توليّه منصبه المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.
     
وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى أنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".
     
وترتكز البتكوين التي ولدت في العام 2008 وكان الغرض منها في البداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، على تقنية "سلسلة الكتل" التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة. 
     
وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لغسل الأموال أو الاحتيال على أفراد.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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