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ارتفاع بأسعار المحروقات...

2025-01-21 | 02:05
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ارتفاع بأسعار المحروقات...
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ارتفاع بأسعار المحروقات...

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية والمازوت 13000 ليرة لبنانية، والغاز 11000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1478.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1518.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1393.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1091.000 ليرة لبنانية. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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