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اقتصاد
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2025-01-21 | 02:05
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ارتفاع بأسعار المحروقات...
ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية والمازوت 13000 ليرة لبنانية، والغاز 11000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1478.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1518.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1393.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1091.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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