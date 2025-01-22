الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
نحو ثلث سكان لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد!
2025-01-22 | 09:51
مشاهدات عالية
شارك
5
min
نحو ثلث سكان لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد!
أعلنت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك، أن" نحو ثلث سكان لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة تصاعد الصراع في أواخر عام 2024، حيث أثرت الأعمال العدائية على القطاع الزراعي والاقتصاد، مما يجعل التعافي بطيئا، وفقا لتقييم جديد للأمن الغذائي".
وقال البيان: "يُظهر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أن نحو 1.65 مليون شخص في لبنان يعانون حالياً من مستويات الأزمة أو الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3 من التصنيف أو أعلى)، مقارنة بـ 1.26 مليون شخص قبل التصعيد. وفي الوقت نفسه، يواجه 201,000 شخصاً مستويات الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)، أي ضعف العدد قبل التصعيد".
ولفت ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغورث الى أن "تفاقم انعدام الأمن الغذائي في لبنان ليس مفاجئًا. فستة وستون يومًا من الحرب، سبقتها أشهر من الصراع، أدت إلى تدمير الأرواح وسبل العيش. وبينما يمكن للبعض العودة إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، يواجه آخرون حقيقة قاسية بعدم وجود منزل يعودون إليه". وقال: "في هذا الوقت الحرج، مهمتنا واضحة: دعم الحكومة والشعب لإعادة بناء حياتهم وأنظمتهم الغذائية".
ويتوقع التقرير "استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من دون عودة قصيرة الأمد إلى الظروف التي كانت قبل الأزمة. ومع التحديات المقبلة، ستكون الجهود الإنسانية المستمرة لدعم التعافي بالغة الأهمية".
وقالت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان بالإنابة فيرونيكا كواترولا: "لقد أثرت الأعمال العدائية بشكل كبير على سبل عيش المزارعين، وكذلك على الأصول الزراعية والبنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتهديد استدامة الأنشطة الزراعية". وأضافت: "تلتزم منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة المزارعين على استئناف الإنتاج ودعم المجتمعات لإعادة البناء وتعزيز قدرتهم على الصمود".
وأشار التقرير إلى أن "اللاجئين في لبنان معرضون بشكل خاص للخطر. حيث يُصنف حوالي 594,000 لاجئ سوري (40 بالمئة من اللاجئين السوريين) و89,000 لاجئ فلسطيني (40 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين) على أنهم في المرحلة 3 (أزمة) أو أعلى. كما أن نحو 970,000 مواطن لبناني (25 بالمئة من السكان) يقعون في نفس الفئة".
وأكد التقرير أن "الصراع أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وسبل العيش في جميع القطاعات"، مشيرا إلى أن "الأسواق ما زالت تكافح للتعافي رغم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني. كما أن هذا التراجع الحاد يعمق الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 مع ركود الاستثمارات".
وقال البيان: "لا يزال سوء التغذية يشكل خطرا كبيرا في لبنان، خصوصا بين الأطفال والمراهقين والنساء. وأظهرت دراسة حديثة أن ثلاثة من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة يتبعون أنظمة غذائية تفتقر إلى التنوع، مما يجعلهم عرضة للتقزم والهزال. وفي عام 2024، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لـ 750,000 شخص نزحوا بسبب القتال، حيث وفر وجبات ساخنة وإمدادات غذائية ومساعدات نقدية للأشخاص في الملاجئ والمجتمعات في جميع أنحاء لبنان. ويخطط هذا العام لمساعدة 2.5 مليون شخص، بما في ذلك حوالي 900,000 لاجئ سوري في لبنان".
من جهته، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أهمية الاستدامة والشفافية والثقة في جميع المشاريع الزراعية والجهود الوطنية المبذولة، مشيرا إلى أن اللقاء هو ثمرة جهود طويلة وشراكة مثمرة بين جميع الأطراف المعنية. وقال: "إن الاستمرار في هذه الشراكات يعزز بناء وطننا الحبيب الذي يحتاج إلى المساعدة من جميع المعنيين، سواء من الهيئات الدولية أو من شركائنا المحليين. ونحن نؤمن بأن التعاون المستمر بين الجميع هو السبيل الأمثل لتحقيق تطور مستدام للقطاع الزراعي في لبنان".
كما شدد على أهمية عملية مسح الأضرار الزراعية الناتجة عن حرب إسرائيل على لبنان. وقال: "عملية مسح الأضرار ليست مجرد عمل تقني، بل هي عمل وطني بامتياز، بدأنا العمل عليه منذ اليوم الأول للحرب. هذه الجهود تكللت بتشكيل اللجان الفنية المشتركة مع المنظمات الدولية في شراكة حقيقية وواضحة، بالإضافة إلى مشاركة الشركاء المحليين، ما أتاح إطلاق عمليات المسح والتقييم".
وأشار الحاج حسن إلى أن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو تقديم تعويضات للمزارعين المتضررين، قائلاً: "تتمثل أولويتنا في تأمين التمويل اللازم لتعويض الأضرار، وسنبقى نعمل بكل جهد لتحقيق هذا الهدف الهام طيلة الأيام المقبلة". وأكد التزام الوزارة الثابت بتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والعمل بشكل متواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة لتجاوز التحديات التي يواجهها لبنان.
وكشف البيان أنه "قبل تصعيد الصراع، كان 23 بالمئة من السكان (من لبنانيين وسوريين ولاجئين فلسطينيين) مصنفين على أنهم في المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل (نيسان - أيلول 2024)، بإجمالي 1.26 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لبنان
الأمن الغذائي
الفاو
برنامج الأغذية العالمي
التالي
أبو حيدر خلال لقاء عمل مع تجمع الشركات اللبنانية: وحدها المنافسة كفيلة بأن تصحح الأسعار
مراقبو الاقتصاد استكملوا جولاتهم الرقابية جنوبا على محطات الوقود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
0
آخر الأخبار
13:46
القناة 13 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع غدا لبحث إبقاء جزء من قوات الجيش بجنوب لبنان
آخر الأخبار
13:46
القناة 13 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع غدا لبحث إبقاء جزء من قوات الجيش بجنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
0
أخبار لبنان
13:35
بن فرحان في لبنان غدًا لتهنئة رئيس الجمهورية ويلتقي ميقاتي وسلام
أخبار لبنان
13:35
بن فرحان في لبنان غدًا لتهنئة رئيس الجمهورية ويلتقي ميقاتي وسلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
12:52
منصوري يتسلم في البحرين دروعًا تكريمية من محافظي مصارف عربية
اقتصاد
12:52
منصوري يتسلم في البحرين دروعًا تكريمية من محافظي مصارف عربية
0
اقتصاد
07:18
لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة... البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية
اقتصاد
07:18
لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة... البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية
0
اقتصاد
06:48
أبو حيدر خلال لقاء عمل مع تجمع الشركات اللبنانية: وحدها المنافسة كفيلة بأن تصحح الأسعار
اقتصاد
06:48
أبو حيدر خلال لقاء عمل مع تجمع الشركات اللبنانية: وحدها المنافسة كفيلة بأن تصحح الأسعار
0
أمن وقضاء
2025-01-21
مراقبو الاقتصاد استكملوا جولاتهم الرقابية جنوبا على محطات الوقود
أمن وقضاء
2025-01-21
مراقبو الاقتصاد استكملوا جولاتهم الرقابية جنوبا على محطات الوقود
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
17:36
مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود
أخبار دولية
17:34
روبيو يتحدث مع نتنياهو بشأن إيران والرهائن
آخر الأخبار
16:42
التحكم المروري: تصادم بين ٧ مركبات داخل النفق الثاني من خلدة باتجاه بيروت والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أمن وقضاء
16:07
وحدة من الجيش دهمت منزل مطلوب في منطقة الكواخ - الهرمل وضبطت مخزنًا للسلاح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-12-27
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
صحة وتغذية
2024-12-27
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
0
منوعات
2025-01-11
مضيفة طيران سابقة تصدم متابعيها: "تجنبوا استهلاك هذه المشروبات على متن الطائرة" (فيديو)
منوعات
2025-01-11
مضيفة طيران سابقة تصدم متابعيها: "تجنبوا استهلاك هذه المشروبات على متن الطائرة" (فيديو)
0
منوعات
07:19
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
منوعات
07:19
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
0
أمن وقضاء
2024-12-06
يستأجر السيارات بهدف السرقة... ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقفه
أمن وقضاء
2024-12-06
يستأجر السيارات بهدف السرقة... ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقفه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعض النشاطات الثلجية تقضي على البيئة ومن أرز بشري تعلو الصرخة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعض النشاطات الثلجية تقضي على البيئة ومن أرز بشري تعلو الصرخة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
0
أخبار دولية
13:30
من البيت الأبيض إلى الرياض: مستقبل إتفاقيات أبراهام
أخبار دولية
13:30
من البيت الأبيض إلى الرياض: مستقبل إتفاقيات أبراهام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية ولبنان... من المساعدات الى الاصلاحات والاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية ولبنان... من المساعدات الى الاصلاحات والاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
السعودية تبدأ فتح باب جديد للبنان… غدا!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
السعودية تبدأ فتح باب جديد للبنان… غدا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
السفير المصري للـLBCI: التشكيلة الحكومية يجب ان تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
السفير المصري للـLBCI: التشكيلة الحكومية يجب ان تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
2
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
3
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
4
حال الطقس
01:23
في طقس اليوم: منخفض جويّ قليل الفعالية..
حال الطقس
01:23
في طقس اليوم: منخفض جويّ قليل الفعالية..
5
أمن وقضاء
09:45
القاضي فادي صوان قرر ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق
أمن وقضاء
09:45
القاضي فادي صوان قرر ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق
6
اسرار
23:31
أسرار الصحف 22-01-2025
اسرار
23:31
أسرار الصحف 22-01-2025
7
صحف اليوم
00:24
مصدر لـ "الانباء الكويتية": أي اسم يثير الشبهات سيتم استبعاده فورا في عملية اختيار الوزراء
صحف اليوم
00:24
مصدر لـ "الانباء الكويتية": أي اسم يثير الشبهات سيتم استبعاده فورا في عملية اختيار الوزراء
8
أمن وقضاء
02:33
سرقة حسابات Instagram تتكاثر...والامن العام يوضح كيفية تجنبها
أمن وقضاء
02:33
سرقة حسابات Instagram تتكاثر...والامن العام يوضح كيفية تجنبها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More