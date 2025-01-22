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اقتصاد

منصوري يتسلم في البحرين دروعًا تكريمية من محافظي مصارف عربية

2025-01-22 | 12:52
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منصوري يتسلم في البحرين دروعًا تكريمية من محافظي مصارف عربية
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منصوري يتسلم في البحرين دروعًا تكريمية من محافظي مصارف عربية

اجرى حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة وسيم منصوري لقاءات عدة في البحرين التي يزورها لتعزيز التعاون المصرفي بين لبنان ومصارف عربية وأوروبية واميركية. 

وتسلم منصوري دروعًا تكريمية من عدد من محافظي المصارف العربية، تقديرًا لدوره في حاكمية مصرف لبنان. 

وسيلتقي منصوري ١٨ رئيس مجلس ادارة مصارف عربية ودولية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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