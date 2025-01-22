منصوري يتسلم في البحرين دروعًا تكريمية من محافظي مصارف عربية

اجرى حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة وسيم منصوري لقاءات عدة في البحرين التي يزورها لتعزيز التعاون المصرفي بين لبنان ومصارف عربية وأوروبية واميركية.



وتسلم منصوري دروعًا تكريمية من عدد من محافظي المصارف العربية، تقديرًا لدوره في حاكمية مصرف لبنان.



وسيلتقي منصوري ١٨ رئيس مجلس ادارة مصارف عربية ودولية.