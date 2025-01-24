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اقتصاد
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز
2025-01-24 | 02:08
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ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز
ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والمازوت 10000 ليرة لبنانية، وتم تسجيل استقرار في سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1489.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1529.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1403.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1091.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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