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اقتصاد

رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: عودة قطاع الدواجن للتعافي

2025-01-24 | 09:14
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رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: عودة قطاع الدواجن للتعافي
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رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: عودة قطاع الدواجن للتعافي

أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان أن قطاع الدواجن بدأ يتعافى في لبنان خصوصاً بعدما عاودت غالبية المزارع التي كانت متواجدة في نطاق العدوان الإسرائيلي، والتي هي الآن خارج المناطق التي لا تزال محتلة، العمل والانتاج.
وكشف بطرس عن أن سعر الدجاج انخفض إلى أقل من كلفة الإنتاج. 
وإذ أكد بطرس قدرة وإمكانيات القطاع الكبيرة بما يمتلك من مرونة كافية على مواجهة التحديات والاستمرار في الانتاج خدمةً للأمن الغذائي اللبناني، لفت إلى وجود كميات كبيرة من الدجاج التركي المهرّب في الأسواق اللبنانية ما يطرح تحديات جديدة نحن بغنى عنها، خصوصاً أنها تؤثر سلباً على قطاعنا الذي يصب كل طاقاته للخروج من تداعيات العدوان الإسرائيلي وكل آثاره السلبية. 
ولفت بطرس إلى أن النقابة تتابع بشكل حثيث موضوع الأضرار التي لحقت بمزارع الدواجن إن كان لجهة إحصاء الأضرار بشكل دقيق، وتالياً المتابعة مع المسؤولين المعنيين للحصول على التعويضات المناسبة. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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