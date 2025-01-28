خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية:



- إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان.

- الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة.

- بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان".



وقال: "إن هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك".