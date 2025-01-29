للعاملين في القطاع العام: الرواتب اعتباراً من يوم غد

أعلنت مديريتا الصرفيات والخزينة أنهما أنهيا إجراءات تحضير الرواتب للقطاع العام من عاملين ومتقاعدين وأسلاك عسكرية كافة، وتمت إحالتها إلى مصرف لبنان.



وأشارتا إلى أنه بات بإمكان المعنيين قبض رواتبهم اعتباراً من يوم غد تباعاً من مصارفهم الخاصة بدءاً من المتقاعدين والعسكريين وثم العاملين الفعليين.