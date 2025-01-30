قرار من وزير الاقتصاد بتعديل وزن ربطة "الخبز الأبيض" مع الإبقاء على السعر نفسه

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، قرارًا حدّد فيه "سعر ووزن ربطة الخبز اللبناني "الأبيض" على كافة الأراضي اللبنانية، حيث تمت زيادة وزن الربطة مع الإبقاء على السعر نفسه،كما تم فرض وضع لوحة في كل من الأفران والمحلات التجارية تحدد سعر ووزن ربطة الخبز الكبيرة والصغيرة.



يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٣١ و يبلغ من يلزم".