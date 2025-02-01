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اقتصاد
الأشقر: معظم فنادق بيروت التي تضررت جراء انفجار المرفأ ستعاود العمل قبل موسم الصيف
2025-02-01 | 06:47
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الأشقر: معظم فنادق بيروت التي تضررت جراء انفجار المرفأ ستعاود العمل قبل موسم الصيف
الأشقر: لا تطورات حقيقية على المستوى السياحي حتى الآن
رأى رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قدم ضمانة للمجتمعين العربي والدولي، ورسم خارطة طريق مستقبلية تشير إلى توجه لبنان نحو الازدهار والأمن والاستقرار.
وأشار في بيان، إلى أن التعثر في تشكيل الحكومة يوحي باستمرار الوضع السيء السابق، معتبرا أن صرخة المستثمر خلف الحبتور تمثل رسالة لكل مستثمر عربي وأجنبي يرغب في الاستثمار في لبنان، مفادها أنه لا يمكن تحقيق الاستثمار وإعادة الإعمار من دون توفر الأمن والاستقرار والقانون وحماية الاستثمار.
ودعا الجميع إلى الاستفادة من الدعم العربي والدولي، والالتفاف حول الرئيس عون، والعمل على تسهيل تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتمنح الثقة للمجتمعين العربي والدولي. كما أعرب عن تطلعه لموسم اصطياف مزدهر وعودة الأشقاء الخليجيين إلى لبنان، مؤكدا أن السياحة تشكل قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم تحدث تطورات حقيقية على المستوى السياحي، مشيرا أن حركة الفنادق والشقق المفروشة لا تزال ضعيفة بسبب المشاكل القائمة في سوريا، وعدم ترجمة الإيجابيات في الساحة اللبنانية إلى نتائج ملموسة.
وأوضح أن هناك حظرا على قدوم السياح الأجانب والخليجيين، معربا عن أمله في تشكيل الحكومة وزيارة الرئيس للدول الداعية له، لتحقيق الازدهار والاستقرار. وكشف أن معظم فنادق العاصمة التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت ستعاود العمل قبل موسم الصيف.
وقال: "الآمال كبيرة في تحسن الأوضاع، خصوصا مع وقوف المجتمعين العربي والدولي إلى جانب لبنان ليكون آمنا ومستقرا ويخرج من دوامة الحروب إلى آفاق الحياة والازدهار".
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