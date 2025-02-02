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اقتصاد

بتكوين تتراجع إلى أدنى من 100 ألف دولار بفعل فرض رسوم جمركية

2025-02-02 | 18:05
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بتكوين تتراجع إلى أدنى من 100 ألف دولار بفعل فرض رسوم جمركية
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بتكوين تتراجع إلى أدنى من 100 ألف دولار بفعل فرض رسوم جمركية

تراجعت أسعار العملات الرقمية مع قلق المستثمرين من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية ودفعهم إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وتراجعت عملة بتكوين بأكثر من أربعة بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند نحو 96606 دولارات. وهوت عملة إيثر بنحو 12 بالمئة وعادت إلى مستويات لم تشهدها منذ مطلع تشرين الثاني.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية وبنسبة عشرة بالمئة على السلع الواردة من الصين اعتبارا من يوم الثلاثاء.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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