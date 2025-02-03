بعد قرار فرض الرسوم الجمركية...هبوط مؤشرات وول ستريت بسبب مخاوف من حرب تجارية شاملة

هبطت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين وسط اضطرابات عالمية في الأسواق بسبب مخاوف من حرب تجارية شاملة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على المكسيك وكندا والصين.



وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 70.9 نقطة أو 1.17 بالمئة إلى 5969.65 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 412.1 نقطة أو 2.10 بالمئة إلى 19215.375 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 276.5 نقطة أو 0.62 بالمئة عند الفتح إلى 44268.15 نقطة.