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اقتصاد

بيان للمالية يتعلق بالإيرادات الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية وبتسديد الضريبة

2025-02-07 | 05:40
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بيان للمالية يتعلق بالإيرادات الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية وبتسديد الضريبة
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بيان للمالية يتعلق بالإيرادات الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية وبتسديد الضريبة

أصدرت وزارة المالية بيانًا يتعلق بتقديم التصريح الشخصي عن الإيرادات الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية وبتسديد الضريبة المتوجبة على تلك الإيرادات.

وأشار البيان إلى أن "استنادًا لأحكام المواد 51 و52 و53 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)، ذكرت وزارة المالية المكلفين بضريبة الأملاك المبنية بما يلي:
1- إن تقديم التصريح الشخصي (ك 21) وتسديد الضريبة (ك 22) الالكترونيين عن العام 2024 أصبحا على كل من بلغت إيراداته الصافية في السنة عن كل عقار أكثر من مليار ومايتي مليون ليرة لبنانية.
2- أصبح تنزيل سكن المالك ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية من الإيرادات السنوية الصافية اعتباراً من إيرادات العام 2024 لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو من يشغلها أكثر من شخص واحد بصفته أحد الشركاء في الملكية كل بنسبة حصته.
3- تعتمد الشطور لاحتساب أصل الضريبة عن العام 2024 وفقًا للمعدلات التالية:
معدل الضريبة    من    إلى
4%    1    1.065.000.000 ل.ل.
6%    1.065.000.001 ل.ل.    2.265.000.000 ل.ل.
8%    2.265.000.001 ل.ل.    3.465.000.000 ل.ل.
11%    3.465.000.001 ل.ل.    5.865.000.000 ل.ل.
14%    ما يزيد عن 5.865.000.000 ل.ل"."
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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