جمعية المصارف: تشكيل الحكومة محطة مفصلية في تاريخ لبنان

تقدّمت جمعية مصارف لبنان بأحرّ التهاني لرئيس الحكومة نواف سلام وللشعب اللبناني بمناسبة تشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ، "هذا الاستحقاق الوطني الذي يحمل في طيّاته الأمل بغدٍ أفضل للبنان، ويعيد ثقة المجتمع الدولي ببلدنا الحبيب".



وأكدت في بيان، أنّ تشكيل هذه الحكومة هو محطة مفصلية في تاريخ لبنان، لا سيّما في ظلّ التزامها الواضح بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على ركائز متينة وقوية. كما ثمّنت سعي الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي، وفق ما أعلنه الرئيس نواف سلام في كلمته من القصر الجمهوري.



واعتبرت جمعية المصارف أن هذه الالتزامات أساسية لبناء دولة القانون ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى الأزمة الاقتصادية، ولعودة لبنان إلى الخارطة المالية العالمية، مما يعكس التوجّه السليم نحو تعافي القطاع المصرفي.



وأملت أن تكون هذه المرحلة بداية لورشة إصلاحية وطنية، تشارك فيها جمعية المصارف، لتعيد للبنان موقعه المالي في المنطقة، وتفتح آفاق الازدهار والاستقرار لجميع أبنائه.