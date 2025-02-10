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اقتصاد
في أعلى مستوى منذ آذار 2020..سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت
2025-02-10 | 03:18
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في أعلى مستوى منذ آذار 2020..سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت
ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد اليوم الاثنين بعد تأليف حكومة جديدة يوم السبت، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.
وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ آذار 2020.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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