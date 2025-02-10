رئيسة صندوق النقد أكدت لمنصوري من دبي دعم لبنان وحكومته

عرض حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مشاركته في القمة العربية للحكومات في دبي، الأوضاع العامة في لبنان.



ورحبت في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح.



وأكدت دعم الصندوق للبنان وحكومته واعربت عن رغبتها في زيارة لبنان في وقت قريب.