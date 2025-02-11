ياسين جابر للـLBCI: المبدأ الأساسي الذي يجب الإنطلاق به هو أن مبدأ شطب الودائع ليس واردا

أكد وزير المال ياسين جابر أن المبدأ الأساسي الذي يجب الإنطلاق به في هذه الحكومة هو أن مبدأ شطب الودائع ليس واردا.



وكشف في حديث للـLBCI، أنه "يتم العمل على صياغة بيان وزراي يتوافق مع اتفاق الطائف والدستور وبالتأكيد يتصدى لموضوع الاحتلال الاسرائيلي".



وأشار الى أن البيان الوزاري سيخرج خلال أيام ولن يكون بيانا فضفاضا بل يخاطب الأمور الكامنة في أذهان اللبنانيين. ولفت الى أنه سيظهر في البيان الوزراي أن هناك تمساكا بموضوع السيادة اللبنانية وحق لبنان من خلال قواته العسكرية بأن يقوم بتحرير أرضه".



ورأى أن "المشكلة أن الجميع يريد أن ينتشر الجيش ولكن الدعم كان ضعيفا للجيش اللبناني وعلينا القيام بكل ما نستطيع لدعم وتقوية الجيش".



من جهة أخرى، قال وزير المال: "صندوق النقد يطلب منا القيام بالاصلاحات ونحن نريد الاصلاحات قبل أن يطلبها منّا وبالتأكيد سيستأنف التفاوض مع صندوق النقد".



وعن سعر الصرف، قال: "يجب ان يكون هناك منصة تحدد السعر ولكن لا نريد الدخول بلعبة الدعم دائما ونخسر".

وفي موضوع اليوروبوند، أكد أن لبنان بالتأكيد يريد التفاوض مع الدائنين، مشيرا الى أن لبنان لا يريد أن يتهرب من أي مسؤولية عليه بهذا الموضوع".

وأكد وزير المال أن لبنان بحاجة ماسة الى قطاع مصرفي فاعل. ورأى أن من أولى الخطوات المطلوبة أن نقوم بتعيين حاكم لمصرف لبنان.

وأشار جابر الى أن هناك مؤسسات يجب اعادة بنائها لمساعدتنا بموضوع الاصلاح الإداري ويجب اعادة احياء مجلس الخدمة المدنية.



وقال: "بموضوع الجمارك، يجب ايجاد وسائل جديدة للرقابة وسنبحث بالموضوع".