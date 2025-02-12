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اقتصاد

جدول جديد لأسعار المحروقات...

2025-02-12 | 04:37
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
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جدول جديد لأسعار المحروقات...

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية، والمازوت 11000 ليرة، فيما ارتفع سعر الغاز 7000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1.485.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1.525.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1.382.000 ليرة لبنانية
- الغاز:  1.109.000 ليرة لبنانية
 
 
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