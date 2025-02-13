تسليم وتسلم في وزارة العمل... حيدر: سنعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور

تمت عملية التسليم والتسلم بين وزير العمل محمد حيدر والوزير السابق مصطفى بيرم في قاعة الاجتماعات في وزارة العمل.



وتحدث الوزير بيرم، قائلا: "قمنا بخطوة هي الأولى من نوعها في لبنان، واليوم يسرني أن أعلن أن وزارة العمل أصبحت وزارة رقمية بنسبة 90 بالمئة، وهذا الأمر يسهل على المواطن ويواكب التطور، ويمنع الاستغلال في هذا المجال". وأضاف: "لقد تعاونا في الوزارة بشكل أسري، وأعطينا الإعتبار للإنسان، ولم نتوقف عند الشكليات في ظل الظروف الصعبة حيث لم يكن هناك اعتمادات ولكن كان هناك الانسان، لقد استثمرنا في الموهبة، وفصلنا بين الانتماء السياسي وخدمة الناس، فالوزارة يجب أن تكون لجميع اللبنانين وهذا نجحنا في تحقيقه بنسبة كبيرة".



وتناول الوزير بيرم موضوع الضمان الإجتماعي وما تم فيه من انجازات، وكذلك في المؤسسة الوطنية للاستخدام، حيث "قمنا بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بشأن التدريب المهني المعجل".



الوزير حيدر



بدوره، أكد الوزير حيدر أن الأفعال هي التي تعبر عن شخصيته، قائلا: "معروف عني أني قليل الكلام".



وأضاف: "دائما يطرح السؤال: هل الطبيب في وزارة العمل في المكان المناسب؟ وجوابي هو أكيد أنه للطبيب في وزارة العمل دور كبير، والدليل أنه حاضر معنا المدير العام للضمان، لأن أهم شيء هو الأمن الصحي والإجتماعي بين وزارة الوصاية والضمان، والأمن الصحي يتناول أيضا العمال، والعمل على تأمين مدخراتهم، وتعويض نهاية الخدمة، ونظام التقاعد اذا طبق، ويجب على كل من سيساهم بهذه الأمور أن يكون ملّماً بالأمن الصحي، وكذلك في ما خص العمال الأجانب لجهة المشاكل الصحية التي يمكن أن يجلبوها معهم وتؤثر سلبا على الوطن والعمال اللبنانيين".



وأكد الوزير حيدر أنه "سيعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور وهو أمر مرتبط بعوامل عدة وهو ليس أمر شخصي، فهذا يرتبط بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية لكي نستطيع معالجة هذا الموضوع بشكل سليم".



وقال: "من أهم الملفات التي سأعمل عليها هي تحسين ظروف العمل، وتعريف المهن الجديدة لأن غالبية اللبنانيين ليس لديهم فكرة عن فرص العمل الجديدة المطلوبة داخليا وخارجيا، والهّم الأكبر سيكون الضمان الاجتماعي، حيث سأسعى ضمن الظروف المتاحة للمطالبة بإعادة أمول الضمان لدى الدولة، لأن الضمان من دون أموال لا يستطيع تأمين الخدمات للناس".



وأضاف: "سأكون قريبا من كل العاملين في الوزارة، وسنعمل يدا بيد لخدمة المواطنين وتحسين ظروف عملهم".