منصوري: سنتعاون مع الحكومة لوضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ #قناة_العربية_Business:
📌 الحكومة تعمل لبناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي السندات
📌 محفظة الودائع لدى البنوك اللبنانية تقدر عند 86 مليار دولار
📌 سنتعاون مع الحكومة لوضع خطة تهدف لإعادة أموال المودعين@OAlladan#جرس_الإغلاق pic.twitter.com/yw2o3LMIOx
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) February 13, 2025
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ #قناة_العربية_Business:
📌 الحكومة تعمل لبناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي السندات
📌 محفظة الودائع لدى البنوك اللبنانية تقدر عند 86 مليار دولار
📌 سنتعاون مع الحكومة لوضع خطة تهدف لإعادة أموال المودعين@OAlladan#جرس_الإغلاق pic.twitter.com/yw2o3LMIOx