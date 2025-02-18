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اقتصاد

كركي: 16 مليار ليرة إضافية للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة في أقل من أسبوع

2025-02-18 | 03:09
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كركي: 16 مليار ليرة إضافية للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة في أقل من أسبوع
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كركي: 16 مليار ليرة إضافية للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة في أقل من أسبوع

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي في بيان بأنه منذ حوالى الأسبوع، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارًا دفع بموجبه للمستشفيات حوالى 27 مليار ليرة كسلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.

ولأن هذا النظام أثبت فعاليته بالنسبة للأطراف كافة حيث أمن للمضمونين  الحصول على خدمة صحية لائقة من جهة وأمن الاستقرار المالي للقطاع الاستشفائي من خلال رفده بالسيولة اللازمة من جهة أخرى، وتأكيدًا على حرص الصندوق على استعادة دوره كصمام للأمان، استتبع كركي هذه الخطوة بإصدار قرار بتاريخ 17/2/2025 حمل الرقم 94 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن الأعمال الجراحية المقطوعة حوالى 156 مليار ل.ل. 

وعليه، وكما جرت العادة، دعا كركي المستشفيات كافة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين والتي قد تصل حد فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختص.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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