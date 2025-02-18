الهيئات الإقتصادية سلمت الرئيس عون ورقة إصلاحية شاملة: نتطلع لبدء مرحلة جديدة

أشادت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بإجتماعها "الإيجابي جداً" مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال زيارتها له أمس في قصر بعبدا.



وعَبَّرَت عن تقديرها الكبير لمواقف الرئيس عون الواضحة والحاسمة تجاه القضايا الوطنية ولا سيما الإقتصادية والتي من شأنها الدفع لبناء إقتصاد وطني قوي ومنافس وإعادة لبنان كمركز إقتصادي مرموق في المنطقة.



وتوجهت الهيئات الإقتصادية بالشكر الجزيل للرئيس عون على ما صدر عنه من تقدير لدور الهيئات الإقتصادية في المرحلة الماضية وكذلك القطاع الخاص اللبناني الذي لعب دوراً أساسياً في صمود لبنان.



وشددت الهيئات الإقتصادية على أنها "مع الرئيس عون تتطلع لبدء مرحلة جديدة كلياً، لبناء مستقبل واعد ومشرق يليق بلبنان واللبنانيين"، معلنةً أنها ستكون دائماً إلى جانبه في سعيه لبناء الدولة ولإنقاذ لبنان وتنفيذ ما جاء في خطاب القسم.



كما أشارت إلى أنها سلمت الرئيس عون ورقة إصلاحية شاملة، عملت في خلال الفترة الماضية على إعدادها، تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، لافتة إلى أن هذه الورقة ستكون مدار متابعة بينها وبين الدوائر المختصة في القصر الجمهوري.