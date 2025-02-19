الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
لجنة الإقتصاد بحثت في ملف شركات التأمين... البستاني: إما أن نشكل لجنة تقصي حقائق أو أن نذهب مباشرة إلى ادعاء
2025-02-19 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
2
min
لجنة الإقتصاد بحثت في ملف شركات التأمين... البستاني: إما أن نشكل لجنة تقصي حقائق أو أن نذهب مباشرة إلى ادعاء
عقدت لجنة الاقتصاد النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
وقال النائب البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان موضوعنا شركات التأمين وكان من المفروض ان نستمع إلى وزير الاقتصاد السابق امين سلام. واللجنة مصممة ان تقوم بالدور الرقابي ولم نستطع ان نكمل بفي لمهمة، لكن جاءت الحرب وجربنا مرات عدة ان ندعو الوزير للاستماع اليه في هذا الموضوع وكنا استمعنا اليه في مواضيع اخرى وكنت أجلت الدعوة وما حصل انه لم يحضر اليوم ونحن ليس لدينا مصلحة إلا مصلحة الوطن".
وأشار إلى أن "الخلاصة اننا وصلنا إلى نتيجة، اما ان نشكل لجنة تقصي حقائق او ان نذهب مباشرةً إلى ادعاء، ونحن حرصاء على المال العام وليس لدينا اي اجندة مخفية لا سياسية او اقتصادية ولا مالية. وقررنا ان يتحول الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، لاننا لن نتراجع في هذا الموضوع ولدى اللجنة واجبات ولا يمكن ان نغلق هذا الملف".
ولفت كذلك إلى أننا "ندقق في المبالغ الكبيرة ولكن ندقق ايضًا في المبالغ الصغيرة وتعامل اللجنة مع كل المسؤولين في هذا الملف كان قانونيًا، وسنكمل ونعطي فكرة للحكومة الجديدة ان لجنة الاقتصاد جدية جدًا".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الإقتصاد
شركات
التأمين...
البستاني:
حقائق
مباشرة
ادعاء
التالي
وزير المالية بحث مع منصوري في الوضع المصرفي والنقدي
الأشقر: الأجواء الإيجابية دفعت أصحاب الفنادق الى إعادة تأهيل مؤسساتهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:18
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق في ملف شركات التأمين
أخبار لبنان
09:18
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق في ملف شركات التأمين
0
أخبار لبنان
2025-01-29
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: لا مشاريع قوانين عالقة في اللجنة
أخبار لبنان
2025-01-29
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: لا مشاريع قوانين عالقة في اللجنة
0
أخبار لبنان
2025-02-05
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: سنكون بكارثة اذا أصدرت الحكومة موازنة العام 2025 بقانون
أخبار لبنان
2025-02-05
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: سنكون بكارثة اذا أصدرت الحكومة موازنة العام 2025 بقانون
0
اقتصاد
2025-01-22
لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة... البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية
اقتصاد
2025-01-22
لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة... البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:24
وزير المالية بحث مع منصوري في الوضع المصرفي والنقدي
اقتصاد
07:24
وزير المالية بحث مع منصوري في الوضع المصرفي والنقدي
0
اقتصاد
06:26
الأشقر: الأجواء الإيجابية دفعت أصحاب الفنادق الى إعادة تأهيل مؤسساتهم
اقتصاد
06:26
الأشقر: الأجواء الإيجابية دفعت أصحاب الفنادق الى إعادة تأهيل مؤسساتهم
0
اقتصاد
05:03
حبيب يتابع في قطر تأمين قروض مدعومة للسكن وإعادة الإعمار
اقتصاد
05:03
حبيب يتابع في قطر تأمين قروض مدعومة للسكن وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سأفرض رسومًا جمركية 25% على السيارات والأدوية والرقائق
أخبار دولية
00:30
ترامب: سأفرض رسومًا جمركية 25% على السيارات والأدوية والرقائق
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
09:51
وفد من "دورة شهداء الجيش" التقى عون: خطاب القسم شكَّل نقلة نوعية في السياسة وإرادة الإصلاح
أخبار دولية
09:37
السيسي وسانشيز يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من غزة
أخبار دولية
09:33
بوتين: لتعزيز "الثقة" مع واشنطن لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا
أخبار لبنان
09:30
الحاج للـLBCI: "حزب الله" يمارس حالة الإنكار وهذه الحالة تعطي ذريعة لإسرائيل
أخبار لبنان
09:29
وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 18-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 18-2-2025
0
فنّ
2025-02-18
بعد مغادرتها المستشفى... شاكيرا تستأنف جولتها الموسيقية العالمية
فنّ
2025-02-18
بعد مغادرتها المستشفى... شاكيرا تستأنف جولتها الموسيقية العالمية
0
آخر الأخبار
2025-02-17
نتانياهو: لن تحكم حماس ولا السلطة الفلسطينية غزة بعد الحرب
آخر الأخبار
2025-02-17
نتانياهو: لن تحكم حماس ولا السلطة الفلسطينية غزة بعد الحرب
0
منوعات
13:06
84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
منوعات
13:06
84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
إرشادات للمواطنين من الصليب الأحمر تحضيرًا للعاصفة القادمة
تقارير نشرة الاخبار
08:31
إرشادات للمواطنين من الصليب الأحمر تحضيرًا للعاصفة القادمة
0
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
خرق إسرائيلي جديد من خلال إستهداف سيارة في عيتا الشعب... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:28
خرق إسرائيلي جديد من خلال إستهداف سيارة في عيتا الشعب... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
4
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
5
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
6
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
7
صحف اليوم
00:21
الأنباء الكويتية: توجه إلى مشاركة نائب من "اللقاء الديمقراطي" وأحد المسؤولين من "التقدمي" في تشييع نصرالله وصفي الدين
صحف اليوم
00:21
الأنباء الكويتية: توجه إلى مشاركة نائب من "اللقاء الديمقراطي" وأحد المسؤولين من "التقدمي" في تشييع نصرالله وصفي الدين
8
اسرار
23:33
أسرار الصحف 19-02-2025
اسرار
23:33
أسرار الصحف 19-02-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More